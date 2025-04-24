أسهم «تسلا» تقفز 6.5% في فرانكفورت

قفزت أسهم شركة السيارات الكهربائية «تسلا» 6.5% في فرانكفورت، أمس، بعد أن أعلنت الشركة التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أن ربحية أعمالها الأساسية في صناعة السيارات فاقت التوقعات في الربع الأول، على الرغم من أنها أخفقت في جوانب أخرى، مثل الإيرادات وصافي الربح.

ويعكف المستثمرون على تقييم تصريح ماسك بأنه سيقلص بشكل كبير الوقت الذي يخصصه لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتباراً من الشهر المقبل، وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة شركاته العديدة.

وكانت أسهم «تسلا» صعدت بنحو 5% خلال تعاملات ما بعد ساعات التداول، أول من أمس.