اليابان: المفاوضات التجارية مع واشنطن «لن تكون سهلة»

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس، إثر محادثات أجراها في واشنطن مبعوثه لشؤون الرسوم الجمركية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة «لن تكون سهلة».

وقال إيشيبا في طوكيو: «بالطبع لن تكون المحادثات المقبلة سهلة، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعرب عن رغبته في إعطاء المفاوضات مع اليابان الأولوية القصوى».

وأضاف: «نُدرك أن هذه الجولة من المحادثات أرست أُسساً للخطوات التالية، ونحن نُثمّن ذلك»، مؤكداً أن هناك فجوة بين اليابان والولايات المتحدة.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الياباني بُعيد إعلان موفده إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أن الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع طوكيو قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوماً.

وقالوزير الإنعاش الاقتصادي الياباني،

أكازاوا، عقب جولة المفاوضات الأولى في واشنطن: «أتفهم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوماً، من جانبنا نحن نرغب بذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات».

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن، لكنه قال إنه أبلغ الإدارة الأميركية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده «مؤسفة للغاية».