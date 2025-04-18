روسيا تُسقط 49 طائرة مُسيّرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أو اعترضت 71 طائرة مُسيّرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية الليلة قبل الماضية، وأُسقطت 49 طائرة مُسيّرة في منطقة كورسك، وبعضها الآخر في مناطق أوريول وريازان وبريانسك وفلاديمير وتولا.

وقالت السلطات في منطقة إيفانوفو الروسية الواقعة شرقي موسكو، في بيان نشر على تطبيق «تليغرام»، إن طائرات مُسيّرة أوكرانية هاجمت بلدة شويا، لكن لم تحدث إصابات أو أضرار.

وتستضيف البلدة قاعدة لواء صواريخ روسي، اتهمته أوكرانيا بتنفيذ ضربة على مدينة سومي، الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.