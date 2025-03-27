تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال فبراير

تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.8%، خلال فبراير الماضي، من 3% في يناير، ما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار.

وأشار خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى قراءة نسبتها 2.9% في فبراير، مقارنة بتوقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8% التي نشرت الشهر الماضي.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75% في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد على نسبة 2% المستهدفة بواقع الضعفين تقريباً، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.