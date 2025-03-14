بكين تعلّم التلاميذ الذكاء الاصطناعي منذ المرحلة الابتدائية

تعتزم المدارس الابتدائية والثانوية كافة في بكين تقديم حصص تعليمية حول الذكاء الاصطناعي، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وحظيت صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين باهتمام دولي هذا العام، بعد أن أطلقت شركة «ديب سيك» (DeepSeek) نسخة جديدة من «روبوت» المحادثة العامل بالذكاء الاصطناعي في يناير الماضي، ما أحدث موجة صادمة عبر الأسواق العالمية.

وأثار برنامج «ديب سيك» إعجاب خبراء الصناعة بقدرته الواضحة على منافسة، أو حتى تجاوز، قدرات المنافسين الغربيين، مثل «تشات جي بي تي»، بكلفة أدنى بكثير.

وأفادت وكالة «شينخوا» بأن المدارس في العاصمة ستخصص ما لا يقل عن ثماني ساعات من دروس الذكاء الاصطناعي لكل عام دراسي، اعتباراً من الفصل الدراسي الذي يبدأ في أوائل سبتمبر.

ويمكن للمدارس أن تدير هذه المواد كحصص مستقلة أو أن تدمجها في مواد دراسية قائمة أساساً، مثل تكنولوجيا المعلومات أو العلوم.

وذكرت لجنة التعليم التابعة لبلدية بكين في بيان أنه «سيتم تقديم أساليب تدريس مبتكرة، باستخدام أجهزة مرافقة وأدوات مساعدة بحثية بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من برامج المساعدة الذكية لتسهيل التعلم».

وأشارت إلى أن بكين تخطط أيضاً لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون بين الجامعات والمدارس الثانوية لتنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.