ترامب: زيلينسكي مستعد للتفاوض مع روسيا.. وتوقيع اتفاقية المعادن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أبلغه بأنه «مستعد» للتفاوض مع روسيا لوقف الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، ولتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تمنحها حق استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.

وقال ترامب، أول من أمس، في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع: «تلقيتُ رسالة مهمة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي.. تقول الرسالة إن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم.. لا أحد يريد السلام بقدر ما يريده الأوكرانيون».

وأضاف: «قال (أنا) وفريقي جاهزان للعمل بقيادة الرئيس ترامب القوية من أجل إحلال سلام مستدام، نثمّن حقاً كل ما فعلته أميركا لمساعدة أوكرانيا على الحفاظ على سيادتها واستقلالها».

وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق، أول من أمس، أنه يريد «تصحيح الأمور» مع ترامب، بعد المشادة الكلامية بينهما، الجمعة الماضية، في المكتب البيضاوي، على خلفية موقف واشنطن من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض من دون توقيع الاتفاقية الإطارية حول استغلال موارد أوكرانيا الطبيعية من المعادن، وأعلن ترامب لاحقاً تعليق المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: «في ما يتعلق بالاتفاقية حول المعادن والأمن، أوكرانيا على استعداد لتوقيعها في أي وقت يناسبكم».