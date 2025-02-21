ترامب: من «الممكن» التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

رأى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن من «الممكن» التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما يواصل مشروعه الحمائي من خلال فرض رسوم جمركية، خصوصاً على الصين.

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية، مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة أبرمت في 2020 «اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين»، وأن التوصل إلى معاهدة جديدة أمر «ممكن».

وأضاف أن بين واشنطن وبكين «بعض المنافسة، لكن العلاقة التي تربطني بالرئيس شي (جين بينغ) ممتازة».

ورداً على ذلك، دعت الصين واشنطن إلى إبداء «احترام متبادل» في حل النزاعات الاقتصادية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، غو جياكون: «يجب على الطرفين حل مخاوفهما المتبادلة عبر الحوار والتشاور المستندين إلى المساواة والاحترام المتبادل».

ومنذ بداية ولايته الثانية في نهاية يناير الماضي، جعل الرئيس الأميركي من الرسوم الجمركية الأداة الرئيسة لسياسته الرامية إلى خفض العجز التجاري الأميركي الكبير، وفي مطلع فبراير، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة من الصين التي تشكل البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على صعيد السلع (295.4 مليار دولار في 2024 بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارية الأميركية)، وشكّلت الولايات المتحدة وجهة نحو 15% من صادرات البلاد في 2024، على ما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.