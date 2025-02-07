تماشياً مع أوامر ترامب.. «غوغل» تنضم إلى شركات كبرى ألغت برامج التنوع الوظيفي

بعد «ديزني» و«ماكدونالدز» و«فورد» و«ميتا»، والعديد من الشركات الأميركية الكبرى الأخرى، أنهت «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، برامجها المصممة لتعزيز التنوع في التوظيف، ما يتوافق مع توجيهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة تقريرها السنوي للمستثمرين أول من أمس، وقد اختفت هذه الجملة التي كانت موجودة منذ عام 2021: «في (ألفابت)، نحن ملتزمون بالتفكير في التنوع والمساواة والدمج في كل ما نقوم به وتطوير قوة عاملة تمثل المستخدمين الذين نخدمهم».

وفي اتصال مع وكالة «فرانس برس»، أكدت شركة «غوغل» أنها لم تعد لديها أهداف توظيف مرتبطة بتمثيل مجموعات مختلفة من الأشخاص.

وتهدف برامج التنوع والمساواة والدمج «DEI»، الموروثة من حركة الحقوق المدنية في ستينات القرن الـ20 في الولايات المتحدة، إلى تعزيز تكافؤ الفرص من خلال مراعاة معايير مثل الأصل العرقي أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو حتى الانخراط العسكري في السابق، خصوصاً في عملية التوظيف.

لكن هذه المفاهيم تثير منذ سنوات غضب اليمين الأميركي، وقد فتح انتخاب الرئيس دونالد ترامب المجال أمام جهات كثيرة لرفع الصوت في هذا المجال، حتى في أوساط شركات التكنولوجيا الأميركية.

وفي أول يوم له في البيت الأبيض، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يعلن أن برامج وسياسات التنوع والدمج داخل الحكومة الفيدرالية «غير قانونية».