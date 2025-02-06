أستراليا تحظر برامج «ديب سيك» على الأجهزة الحكومية

قررت أستراليا حظر استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «ديب سيك» الصينية على جميع الأجهزة الحكومية، في مواجهة «خطر» اعتبرته غير مقبول على الصعيد الأمني.

وقالت وزيرة الداخلية، ستيفاني فوستر: «بعد تحليل المخاطر والتهديدات، قررت أن استخدام منتجات وتطبيقات وخدمات إنترنت تابعة لـ(ديب سيك)، يشكل مستوى غير مقبول من المخاطر الأمنية بالنسبة إلى الحكومة الأسترالية»، وأضافت أنه ستتم «إزالة» برامج «ديب سيك» من «كل المعدّات الثابتة والمتحركة للحكومة الأسترالية». وأثار إطلاق «روبوت» المحادثة «R1» ذهولاً في ظل قدراته على منافسة البرامج المشابهة الأميركية بكلفة أقل، وفق شركة «ديب سيك»، التي أثارت مخاوف السلطات في دول عدة، وقبل أستراليا أعلنت تايوان، الأسبوع الماضي، منع موظفيها الحكوميين من استخدام تطبيقات الشركة الصينية الناشئة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية، الجمعة الماضية، أنها طلبت من «ديب سيك» توضيحات بشأن تعاملها مع المعلومات المقدمة من المستخدمين، الأمر الذي قامت به دول أخرى أيضاً مثل فرنسا وإيرلندا، وكان الصعود الصاروخي لبرنامج «ديب سيك» المنافس الصيني لـ«تشات جي بي تي» الأميركي، أثار مخاوف كبيرة في الولايات المتحدة، التي هيمنت على الذكاء الاصطناعي بقوة خلال السنوات الأخيرة، ودعت العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة والسلطات في واشنطن إلى التصدي سريعاً لهذا التقدم الصيني قبل فوات الأوان.