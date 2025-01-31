شركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف

أظهر استطلاع حديث، أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، أن شركات في ألمانيا تعمل في قطاعات مختلفة، تعتزم شطب عدد من الوظائف.

ووفقاً للمعهد الذي يتخذ من مدينة ميونخ مقراً له، فإن الشركات في قطاعي الصناعة والتجارة على وجه الخصوص تميل حالياً إلى شطب وظائف، بدلاً من إجراء تعيينات جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: «لايزال الوضع في سوق العمل متوتراً».

وذكر المعهد، أن مؤشره لمناخ التوظيف يبلغ حالياً 93.4 نقطة، بينما كان يتجه نحو الانخفاض منذ سنوات مع بعض التقلبات، وأحياناً من دونها.