شركة إنترنت تعثر على بيانات حساسة لـ «ديب سيك»

قالت شركة «ويز» لأمن الإنترنت في نيويورك، إنها عثرت على كمية كبيرة من البيانات الحساسة من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك»، بعد أن تُركت متاحة على الإنترنت من دون قصد.

وأضافت «ويز»، في منشور، أن عمليات مسح البنية التحتية في «ديب سيك» أظهرت أن الشركة تركت عن طريق الخطأ أكثر من مليون سطر من البيانات غير مؤمّنة، موضحة أن المعلومات شملت مفاتيح رقمية للبرامج وسجلات الدردشة التي يبدو أنها تلتقط الطلبات المُرسلة من المستخدمين إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني للشركة.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في «ويز» إن «ديب سيك» تحركت سريعاً لتأمين البيانات بعد أن نبهتها شركته، وأضاف المؤسِّس المشارك لشركة «ويز»، آمي لوتواك: «لقد حذفوها في أقل من ساعة، لكن كان من السهل جداً العثور عليها، ونعتقد أننا لسنا الوحيدين الذين عثروا عليها».

وأشعل نجاح «ديب سيك» المفاجئ، بعد إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، الحماسة في الصين وأثار قلقاً في أميركا.

وأثارت قدرة الشركة الصينية الواضحة على مضاهاة قدرات شركة «أوبن إيه آي» الأميركية للذكاء الاصطناعي بكُلفة أقل بكثير، تساؤلات حول بقاء نماذج الأعمال وهامش الأرباح لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة في الولايات المتحدة وفي مقدمتها «إنفيديا» و«ميكروسوفت».