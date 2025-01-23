انهيار أرضي في إندونيسيا يستنفر رجال الإنقاذ

قال مسؤول إندونيسي إن انهياراً أرضياً في إقليم جاوة الوسطى أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة بيكالونجان في حدوث انهيار أرضي، الثلاثاء الماضي، فيما أعاقت الأمطار الغزيرة والضباب جهود الإنقاذ.

وذكر المتحدث باسم رجال الإنقاذ المحليين، زولهاواري أغوستيانتو، أن نحو 300 رجل إنقاذ بمساعدة أفراد من الشرطة والجيش تم نشرهم، أمس، للبحث عن المفقودين.

وأوضح: «من المرجح أن يكون عدد المفقودين أكبر، لأن هناك مقهى في موقع الانهيار الأرضي.. تلقينا معلومات تفيد بأن المقهى كان ممتلئاً عندما حدث الانهيار الأرضي»، وأشار زولهاواري إلى أن الانهيار الأرضي وقع على طريق رئيس يربط بيكالونجان بمنطقة سياحية هي هضبة ديينج.

واضطر رجال الإنقاذ إلى السير مسافة أربعة كيلومترات للوصول إلى الموقع، وتمت الاستعانة بجرافة للتعامل مع الانهيار الطيني، وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية الطريق والمنازل مدفونة، وحقول الأرز مغطاة بالطين والأنقاض والصخور.