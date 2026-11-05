استقالة رئيس باراغواي بعد انهيار البنك المركزي

استقال رئيس باراغواي، سانتياجو بينيا اليوم الخميس في أعقاب إنهيار البنك المركزي في باراغواي واستحواذه على بنك "أوينو". وأعلن بينيا استقالته في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، موضحاً أنه يتنحى عن منصبه حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية.

وقال: "لقد اتخذت قراراً بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية. وأفعل ذلك انطلاقاً من حرصي على استقرار بلادنا، والسلم الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية".