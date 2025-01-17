إيفانكا ترامب: عالم السياسة «مظلم وسلبي»

وصفت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، السياسة بأنها «عمل مظلم وسلبي».

جاء ذلك في معرض توضيحها لقرارها عدم العودة للعمل في البيت الأبيض، بعد فوز والدها بولاية رئاسية ثانية.

وقالت إيفانكا، في برنامج «هو وهي» الذي يتحدّث عن أسلوب الحياة، ويقدمه الزوجان مايكل ولورين بوستيك، عبر «بودكاست» عن الحياة اليومية للأزواج: «أنا أحب التخطيط والتأثير، لكنني أكره السياسة، ومن المؤسف أن هذين الأمرين لا يمكن فصلهما»، مضيفة: «كما تعلمون، هناك ظلام في هذا العالم لا أريد حقاً أن أرحب به في عالمي، أو حتى أن أعيشه».

وتابعت إيفانكا: «إن عالم السياسة مظلم للغاية وسلبي، ويحب الناس الجانب المتعلق بالصراع والقتال، لكن هذا لا يروقني مطلقاً وأفضّل عدم الخوض فيه».

ولاحقاً وصفت إيفانكا الوقت الذي أمضته وهي تعمل في مجال السياسة، بأنه مثل الدخول إلى «ميدان، لكنه كان مختلفاً، وكان الناس يتصرفون بشكل مختلف عن الميدان السابق الذي عهدته في عالم الأعمال»، وقالت إنها تفخر لكونها لم تغير جوهر قيمها ومبادئها خلال فترة وجودها في عالم السياسة، على الرغم من وصفها له بـ«المظلم».

وأشارت إلى أنها استمتعت برؤية تأثير عملها في الناخبين، لاسيما دفاعها عن الإعفاء الضريبي للأطفال، وإجازة الأسرة المدفوعة الأجر، وهي السياسة التي تم تمريرها في نهاية المطاف للموظفين الفيدراليين في عام 2019.

وبعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020، قالت إيفانكا إنها أعادت التركيز على أهدافها لكي «تكون أفضل أم قدر المستطاع بالنسبة لأطفالها»، بعد شعورها أنها افتقدت قضاء كثير من الوقت مع عائلتها الصغيرة.

وقالت: «فعلت كل ما بوسعي، وأعتقد أنني كنت هناك مع عائلتي من أجل كل اللحظات المهمة حقاً، لكن أنتم تعرفون أنكم لا تريدون تفويت اللحظات العادية أيضاً».

وأضافت: «يكمن السبب الرئيس الذي منعني من العودة إلى العمل في السياسة الآن، في التكاليف والثمن الكبير.. لا أريد دفعه مرة أخرى، ولست مستعدة لذلك لأجل جعل أطفالي يتحملون وقت غيابي».

عن «ديلي بيست»