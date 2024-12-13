أكثر 8 سياسيات جاذبية وأناقة في العالم

من إيطاليا إلى كندا، هناك العديد من النساء الجميلات اللواتي انشغلن بالسياسة على مستويات مختلفة، سواء في البرلمانات أو الحكومات أو حتى العمل بالجيش، في حين أن ما يتفق عليه الجميع أن النساء التاليات هنّ من أكثر السياسيات جاذبية وأناقة في العالم.

نيكول منيتي

طبيبة أسنان عالجت عام 2009 أسنان رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، عندما اعتدى عليه رجل في ميلانو وكسر أسنانه، ولم يمض وقت طويل حتى انضمت إلى حزب برلسكوني، وحصلت على مقعد في البرلمان، بحسب ما أوردته صحيفة تليغرافي، لكن منيتي اعتزلت العمل السياسي بعد تورطها في فضيحة دعوة فتيات صغيرات إلى حفلات برلسكوني المشبوهة.

كما حُكم عليها بالسجن، ثم عادت إلى مهنة طب الأسنان.

ألينا كاباييفا

خلال الأعوام من 2007 إلى 2014، كان من الواضح أن الساسة في مجلس الدوما الروسي واجهوا مشكلة في التركيز، نظراً إلى أن ألينا كاباييفا كانت تجلس إلى جانبهم، حيث ظهرت هذه المرأة الحائزة الميدالية الذهبية الأولمبية سابقاً، مرات عدة، على أغلفة مجلات مثل «فوغ» و«ماكسيمم»، حتى إن بعضهم تكهن بوجود علاقة غرامية بينها وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الرغم من نفيها ذلك رسمياً.

ماريا كارفانيا

تعد الإيطالية ماريا روزاريا كارفانيا، امرأة في غاية الجمال، وكانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية قبل أن تنخرط في السياسة عام 2004، والتي لاتزال جزءاً منها، وعلى مر السنين أصبح مظهر ماريا أكثر جدية، وهي الآن تظهر بشعر قصير وملابس أنيقة.

ستريدا جعجع

على الرغم من تقدمها في السن، لاتزال ستريدا جعجع، البالغة 50 عاماً، تعد واحدة من أكثر السياسيات جاذبية في العالم.. ولدت ستريدا في غانا، ودخلت عالم السياسة في لبنان بعد اعتقال زوجها سمير جعجع في عام 1994، وفي عام 2005 أصبحت عضواً في البرلمان، بينما احتلت لفترة من الوقت منصب وزير أيضاً.

أورلي ليفي

عملت أورلي ليفي، في سلاح الجو الإسرائيلي، كما عملت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية، بينما كانت تدرس القانون، وبعد الانتهاء من دراستها، بدأت في التعامل مع السياسة، وسرعان ما جذبت الانتباه بفضل قناعاتها اليمينية القوية، وبالنسبة للكثيرين، تعد أورلي (43 عاماً) الدليل على أن المرأة يمكن أن تكون جميلة وحكيمة، كما يمكن أن تعمل أيضاً في الجيش.

تويريسا فيريس

شاركت الأيرلندية، تويريسا فيريس، في السياسة منذ أن كانت في الـ18 من عمرها، وعلى الرغم من التصريحات المتناقضة، حظيت بدعم الشعب وانتُخبت ممثلة في البرلمان الأوروبي.

روبي دهالا

بين عامَي 2004 و2011، كانت روبي دهالا تعد المرأة الأكثر جاذبية في الحزب الليبرالي الكندي على مر تاريخه، وفي شبابها فازت بالعديد من مسابقات الجمال، بينما بدأت التعامل مع السياسة بعد المدرسة.

إيفا خيلي

تجتذب السياسية اليونانية، إيفا خيلي، أنظار الرجال في بلدها، وقد بدأت حياتها المهنية صحافية ومقدمة أخبار.. درست إيفا الهندسة المعمارية، لذا فهي دليل على أن الجمال والحكمة يمكن أن يجتمعا معاً، لكن في عام 2014 تورطت في فضيحة وانسحبت من السياسة. عن مجلة «تليغرافي»

. الإيطالية ماريا كارفانيا كانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية قبل انخراطها في السياسة.