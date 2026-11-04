فانس يرجع هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية إلى حرب إيران

أرجع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية إلى حرب إيران.

وفي منشور مطول عبر الإنترنت، بدا أن فانس يحاول أن ينأي بنفسه عن نتائج الانتخابات التي اعتبرت استفتاء على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشهدت خسائر واسعة للجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد.

وقال فانس: "السبب وراء خسارتنا هو الحرب".

وأضاف فانس "إذا كنتم تريدون القول إنها كانت تستحق العناء، وإن خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمنا مقبولا، فلتقولوا ذلك. دافعوا عن أنها كانت تكلفة تستحق الدفع. وسواء اتفقتم أم اختلفتم، فهذا على الأقل موقف يتسم بالصدق".