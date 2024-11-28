أحداث وصور.. سيؤول تشهد تساقطاً قياسياً للثلوج بأعلى مستوى منذ 117 عاماً

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية تساقطاً كثيفاً للثلوج طوال الليلة قبل الماضية، وسط إصدار تنبيه من هطول الثلوج الكثيفة في جميع أنحاء سيؤول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أمس.

وتجاوز سُمك الثلوج في سيؤول، أمس، 16 سنتيمتراً، ليحطم بذلك الأرقام القياسية المُسجلة خلال شهر نوفمبر، منذ بدء عمليات رصد الأرصاد الجوية الحديثة في أكتوبر من عام 1907.

وبلغ أقصى غطاء ثلجي يومي (الذي يشير إلى أقصى تراكم للثلوج خلال اليوم) في سيؤول 16.5 سنتيمتراً، حتى صباح أمس، استناداً إلى مرصد سيؤول للأرصاد الجوية، وتتخذ المدينة إجراءات للتحكم في حركة المرور على الطرق الرئيسة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن من المتوقع تساقط الثلوج بما يراوح بين سنتيمتر واحد وثلاثة سنتيمترات في الساعة، في أجزاء كثيرة من البلاد، بما يشمل منطقة سيؤول الكبرى وأجزاء من إقليم شمال تشونغ تشيونغ، وإقليم شمال جولا، وبعض المناطق الجبلية في إقليم شمال جيونجسانغ، في حين أن من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى الليل في إقليم جانجوون، ومن المتوقع أن يستمر هطول الثلوج والأمطار على فترات متقطعة في جميع أنحاء البلاد.