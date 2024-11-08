ابنة الرئيس الكوري الجنوبي السابق تدير شركة غير قانونية

احتجزت الشرطة في كوريا الجنوبية، ابنة الرئيس السابق مون جاي إن، للاشتباه في إدارتها غير القانونية لشركة عطلات في إحدى الشقق.

ويُشتبه في أن مون دا هيه تدير الشركة بمنطقة يونجديونجبو في العاصمة سيؤول دون إعلان رسمي، منتهكة بذلك قانون مراقبة الصحة العامة، وقال مفوض وكالة شرطة العاصمة، كيم بونغ سيك، خلال اجتماع دوري مع الصحافيين، إن الشرطة حصلت على شهادة من ضيف أقام في الشقة وتتحقق من ذلك.

كما تشتبه السلطات في أن مون دا هيه، تدير شركة عطلات بمنزل في جزيرة جيجو الجنوبية.

من جهة أخرى، تخضع مون دا هيه للتحقيق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول بعد اصطدام سيارتها بمركبة أجرة أثناء تغيير المسارات في منطقة إيتايوان في سيؤول أخيراً، كما اتُهمت بتجاوز إشارة حمراء والانعطاف إلى اليسار بشكل غير صحيح عند التقاطع قبل الحادث.

وداهمت الشرطة عيادة للطب، الشهر الماضي، في محاولة للحصول على سجلات العلاج الذي تلقاه سائق سيارة الأجرة المتورط في الحادث، لكنهم اكتشفوا أنه لم يتم إصدار مثل هذه الوثائق.

وتم قياس تركيز الكحول في دم مون دا هيه بنسبة 0.14% في ليلة الحادث، وهو ما يتجاوز عتبة 0.08% لإلغاء رخصة القيادة.

وقالت مون دا هيه للصحافيين أمام مركز شرطة يونجسان في وسط سيؤول: «أنا آسفة»، وبعد ظهورها أصدرت رسالة اعتذار منفصلة للصحافة قائلة إنها «تعتذر بشدة للجميع».

وكتبت: «لقد ارتكبت خطأً خطراً لم يكن ينبغي لي أن أرتكبه، سأفكر في نفسي وأضمن عدم حدوث حادث مماثل مرة أخرى»، كما أعربت عن ندمها لسائق التاكسي، الذي اصطدمت به، والذي أبلغ الشرطة بالحادث، وقالت في الرسالة: «تمكنت من التوقف عن القيادة وتجنب حادث أكبر بفضل تقرير السائق.. أشكر السائق بصدق، وأنا ممتنة لأنه قبل اعتذاري بعد الحادث». عن «الكوريان تايمز»

. مون دا هيه ارتكبت حادثاً مرورياً تحت تأثير الكحول.