تلميذة تطعن ثماني فتيات في مدرسة بإسطنبول

طعنت فتاة مراهقة بسكين ثماني تلميذات في مدرسة إعدادية في اسطنبول، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

ووقع الحادث قرابة الساعة 8.40 صباحا (05.40 بتوقيت غرينتش) في مدرسة بمنطقة باشاك شهير في شمال غرب اسطنبول.

وألقت الشرطة القبض على المهاجمة وهي طالبة في الصف العاشر تبلغ 15 عاماً وتتلقى دراستها في مدرسة أخرى.

وقال وزير الصحة كمال مميشوغلو عبر منصة "اكس" إن "ثمانية تلميذات أُصبن في الحادث، أحداهن في حالة حرجة، واثنتان في حالة متوسطة إلى خطرة"، يتلقين العلاج في المستشفى.

وأوضح محافظ اسطنبول داود غول للصحافيين أن المهاجمة التي كانت ترتدي زيا مدرسياً، طعنت الفتيات "عشوائيا".

وأضاف "خمس من التلميذات أُصبن بجروح طفيفة، ومن المتوقع خروجهن من المستشفى في وقت لاحق اليوم. اثنتان في حالة خطرة، وواحدة تخضع حاليا لعملية جراحية".

وتابع "التلميذة التي نفذت الهجوم تسكن في الحي نفسه وتتلقى تعليمها في مدرسة مختلفة"، مضيفا "دخلت المبنى وهي ترتدي الزي المدرسي وطعنتهم عشوائيا".

من جهته، قال محافظ منطقة باشاك شهير جميل أوزغور أونيغي إن الهجوم نفذته تلميذة في المرحلة الثانوية.

وأضاف "أُصيبت سبع تلميذات بجروح نتيجة هجوم بسكين نفذته اف.ام.، وهي تلميذة في الصف العاشر" من مدرسة ثانوية في منطقة أخرى.