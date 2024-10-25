ترامب يتقدم على هاريس في القضايا الاقتصادية

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، ونشرت نتائجه، أمس، أن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب يتقدم على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في قضايا الاقتصاد. وذكرت الصحيفة أن 44% ممن شاركوا في الاستطلاع عبّروا عن ثقتهم بقدرة ترامب على التعامل مع القضايا الاقتصادية، مقابل 43% لهاريس. وفي استطلاع آخر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، تقدم الرئيس الأميركي السابق على منافسته الديمقراطية بنسبة 47% إلى 45%.

وشمل الاستطلاع 1500 ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر بهامش خطأ أكثر أو أقل من 2.5 نقطة مئوية.