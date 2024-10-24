هيئة استخباراتية لمواجهة التهديدات في أوروبا

يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينشئ تدريجياً هيئة استخباراتية مكتملة الأركان، لمواجهة التهديدات الصادرة عن الجهات الأجنبية الفاعلة، بصورة أفضل، وللاستجابة بقوة أكبر لعمليات التجسس التي تحدث داخل حدوده، وذلك حسبما ورد أخيراً في مسودة صدرت عن تقرير طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، بأن الهيئة الاستخباراتية الجديدة ستجمع معلوماتها الخاصة بشأن التهديدات التي تنشأ خارج حدود الاتحاد الأوروبي وتستهدف التكتل بأكمله، حسبما ذكرته مصادر مطلعة على التقرير.