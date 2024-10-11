بيع سترة مضادة للرصاص في لندن بمليون دولار

بيعت في لندن سترة مضادة للرصاص بمبلغ 780 ألف جنيه إسترليني (أكثر من مليون دولار)، خلال مزاد أقامته دار «سوذبيز».

والسترة التي صممها فنان الشارع البريطاني بانكسي، مزينة بعلم بريطانيا، وهي على غرار تلك التي ارتداها نجم الـ«هيب هوب»، ستورمزي في مهرجان «غلاستونبيري» الموسيقي.

وكانت هذه السترة المصنوعة من بزة قديمة للشرطة قُدّرت بـ300 ألف دولار، وهي واحدة من خمس سترات صممها فنان الغرافيتي لتسليط الضوء على بلوغ الجرائم بالسكاكين والآلات الحادة في المملكة المتحدة، مستويات عالية.

واشتهرت هذه السترة عندما ارتدى مغني الـ«راب» البريطاني ستورمزي واحدة أخرى من المجموعة نفسها، خلال حفلته الموسيقية عام 2019 على المسرح الرئيس لمهرجان «غلاستونبيري».

وقالت المسؤولة عن مبيعات أعمال الفن المعاصر في «سوذبيز»، إيما بيكر، إن بانكسي تمكّن من «اختزال قضية اجتماعية معقدة في قطعة مميزة». ورأت أن «هذا العمل أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عندما ظهرت السترة الأولى في (غلاستونبيري)».

وسجلت الشرطة أكثر من 15 ألف جريمة استُخدمت فيها الآلات الحادة بين مارس 2023 ومارس 2024.

وازدادت الجرائم التي نفذّت بآلات حادة بنسبة 80% منذ عام 2015، وقُتل جرّاءها 250 شخصاً بين يوليو 2022، ويونيو 2023 في إنجلترا وويلز، وفقاً للهيئة الوطنية للإحصاءات.