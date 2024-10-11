الهند تستعد لبناء غواصتين تعملان بالطاقة النووية

قال مسؤولان في قطاع الدفاع، إن الهند أقرت خططاً لبناء غواصتين هجوميتين تعملان بالطاقة النووية من فئة جديدة، في إطار مشروع يُتوقع أن تبلغ كلفته نحو 450 مليار روبية (5.4 مليارات دولار).

وفي الوقت الذي تسعى فيه الهند جاهدة إلى تحديث جيشها في مواجهة الوجود الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهندي، تركز على تعزيز القدرات البحرية، وتحسين القدرة على تصنيع الأسلحة محلياً.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أعطت الضوء الأخضر لبناء أول غواصتين من فئة جديدة من أصل ست غواصات تعتزم البحرية الهندية تصنيعها، لكنهما لم يحددا مواعيد التسليم.