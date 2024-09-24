نمو الزراعات المنزلية مع ارتفاع أسعار الخضار في سورية

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار الشتوية بأنواعها كافة، والهروب من أسعارها المرتفعة في السوق المحلية، دفعا الكثيرين من أبناء ريف مدينة السويداء السورية هذه الأيام للبدء بزراعة أراضيهم من الخضار، مثل (الفول والسبانخ والسلق والفاصولياء والملفوف»، وبمساحة لا تزيد على 500 متر مربع. ويؤكد عدد من الأهالي لـ«صحيفة تشرين» أن الزراعات المنزلية سواء الشتوية أو الصيفية، تحقق لهم وفورات مالية كبيرة، وإيراداً مالياً شهرياً جيداً، من خلال بيع الإنتاج الفائض في السوق المحلية بأسعار مقبولة، ليضيفوا: «سبق لوزارة الزراعة أن أطلقت منذ نحو ست سنوات المشروع الوطني للزراعات المنزلية، حيث تم تأمين مستلزمات الإنتاج كافة من بذار وسماد للمستهدفين بالمشروع».

من جانبه، أشار مدير زراعة السويداء، المهندس أيهم حامد إلى أن التوجه هذه الأيام نحو الزراعات المنزلية، جاء بسبب الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخضار، مؤكداً أن وزارة الزراعة أطلقت خلال السنوات الماضية المشروع الوطني للزراعات الأسرية، وقد حقق الغاية المرجوة منه، إذ نفذ على ثلاث مراحل، واستهدف نحو 77 بلدة وقرية في المحافظة، واستفادت منه نحو 3500 أسرة. عن «تشرين» السورية