الأمطار الغزيرة تغرق بريطانيا مع بداية الخريف

امرأة تشق طريقها عبر مياه الفيضانات، بينما تشهد إنجلترا أمطاراً غزيرة هذه الأيام، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه نهر التايمز في غرب لندن، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من أن أجزاء من المملكة المتحدة غمرتها المياه، وتزامن الاعتدال الخريفي، يوم الأحد، مع هطول أمطار غزيرة، حيث حذرت السلطات من أن «الأمطار الغزيرة المستمرة والعواصف الرعدية» قد تؤدي إلى فيضانات كبيرة. وتُظهر الصور الدرامية الفيضانات في بيدفوردشاير وهيرتفوردشاير، بينما يواجه المسافرون المصاعب في لندن مع توقف أربعة خطوط مترو أنفاق جزئياً. تم وضع تنبيه باللون الأصفر طوال يوم أمس، ويشمل أجزاء من ويلز ومعظم جنوب إنجلترا ومنطقة ميدلاندز وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير. وقد تشهد بعض المناطق المتضررة 100 إلى 120 مليمتراً من الأمطار، وقد تتبعها المزيد من التحذيرات هذا الأسبوع.