إسبانيا والمغرب تساعدان في إطفاء حرائق غابات ضخمة بالبرتغال

قالت سلطات الحماية المدنية في البرتغال، إن حرائق غابات هائلة في وسط وشمال البلاد أنهكت خدمات الطوارئ، وإن التعزيزات التي تشتد إليها الحاجة وصلت من إسبانيا والمغرب، ولقي ما لا يقل عن سبعة حتفهم بسبب الحرائق في منطقتي أفيرو وفيزيو ودُمرت عشرات المنازل واحترقت مساحات من الغابات والأدغال، ونشرت السلطات ما يزيد على 5000 رجل إطفاء.

وقال دوارتي كوستا من سلطات الحماية لشبكة «سي إن إن»: «البرتغال نشرت في وقت متأخر من الثلاثاء فريقاً متخصصاً في حالات الطوارئ يتألف من 230 عسكرياً إسبانياً في منطقة فيزيو وسط البلاد، حيث تشكل حرائق ضخمة مبعث قلق بالغ في اللحظة الحالية». وأضاف أن المغرب أرسل ما يصل إلى أربع طائرات ثقيلة للإطفاء الجوي، ويُفترض أن تصل إلى البرتغال. وأرسلت كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا طائرتي إطفاء بالفعل بعدما طلبت الحكومة البرتغالية المساعدة يوم الاثنين بموجب آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

وقال كوستا: «نحن في موقف صعب عند أقصى حدود قدراتنا، وذلك هو السبب وراء طلبنا المساعدة من الآلية الأوروبية ومن إسبانيا والمغرب»، مضيفاً أن التعزيزات ستسمح بتناوب العمل بين رجال الإطفاء البرتغاليين المرهقين وبصيانة الطائرات. وأعلنت الحكومة حالة الكارثة في جميع البلديات المتضررة من حرائق الغابات.