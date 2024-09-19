عقوبات صينية على شركات دفاع أميركية

أعلنت بكين، أمس، فرض عقوبات على تسع شركات دفاع أميركية، رداً على موافقة واشنطن هذا الأسبوع على بيع معدات عسكرية لتايوان. وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وتعارض بكين أي إجراء تعتبره يقوض مطالباتها بالجزيرة أو قد يضفي شرعية دبلوماسية أو عسكرية على الجزيرة.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري أمس، أن مبيعات الأسلحة الأميركية تشكل «انتهاكاً خطيراً» لالتزامات واشنطن تجاه بكين.