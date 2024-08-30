قاضٍ يهدّد بتعليق عمل منصة «إكس» في البرازيل

هدّد قاضٍ في أعلى محكمة في البرازيل بتعليق عمل منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد. وفي أمر قضائي نشر الأربعاء الماضي، أمر القاضي في المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس، مالك منصة «إكس» بإبلاغ المحكمة «في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لـ(إكس)» في البرازيل، وذلك تحت طائلة «الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية».

ورداً على ذلك، كتب إيلون ماسك على منصة «إكس» أن «هذا القاضي انتهك مراراً القوانين التي أقسم على احترامها». وكان القاضي أمر في أبريل بإجراء تحقيق بشأن إيلون ماسك، متهماً إياه بإعادة تنشيط حسابات محظورة، بينما يتهمه ماسك بخنق حرية التعبير.