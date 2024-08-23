أستراليا تطلق خطة لبناء صواريخ محلياً

كشفت أستراليا عن اتفاق بقيمة 570 مليون دولار أميركي لبناء صواريخ محلياً، أمس، في مسعى إلى تعزيز إمكاناتها العسكرية في ظل سباق تسلح في المنطقة.

وأعلن وزير قطاع الدفاع، بات كونروي، عن اتفاق لتطوير «صواريخ هجوم مشترك» بحرية وجوية في مصنع شمال سيدني. وسينتج المصنع صواريخ كروز مضادة للسفن وصواريخ هجوم مشترك يمكن تحميلها على متن طائرات «إف-35 إيه» متطورة.

وقال كونروي: «يتعلق الأمر بالاستثمار في قطاعنا المتطور عالي التقنية، وتطوير قاعدتنا للصناعة الدفاعية السيادية».

وأفاد مسؤول دفاعي بأن المصنع سيبدأ الإنتاج عام 2027، وسيكون قادراً على إنتاج 100 صاروخ سنوياً.