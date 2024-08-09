ابن زوجة ولي عهد النرويج يعتدي على امرأة

تعرض ابن زوجة ولي العهد النرويجي، ماريوس بورغ هويبي، للاعتقال بعد اعتدائه على امرأة ليلة الأحد الماضي.

وأمضى ماريوس نحو 30 ساعة في الاعتقال، حيث اتصلت امرأة في العشرينات من عمرها بالشرطة.

ووفق صحيفة «سي أوغ هور» النرويجية، فإن الابن الأكبر للأميرة النرويجية ميتي ماريت، التي هي زوجة لولي العهد النرويجي، هاكون، هاجم المرأة «نفسياً وجسدياً»، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بارتجاج في الدماغ، قبل أن يُطلق سراحه. وتم وضع ماريوس بورغ في زنزانة منفردة، وأجري له فحص دم، للوقوف على ما إذا كان تحت تأثير المخدرات أم لا.

وماريوس بورغ هويبي هو الابن الأكبر لميتي ماريت التي التقت ولي العهد، عبر أصدقاء مشتركين في عام 1999. وهاكون هو ابن الملك هيرالد والملكة سونيا. وقالت الشرطة لصحيفة «سي أوغ هو»، إنه قد «تم اعتقال شخص ووجهت إليه تهمة الاعتداء، ومن ثم تم إطلاق سراحه»، ويبدو أن المنزل الذي وقع فيه الحادث تم تدمير محتوياته، وفق صحيفة «داغابلاديت» النرويجية.

ويقال إن الابن البالغ 27 عاماً يقيم مع والدته البالغ عمرها 50 عاماً في منزل سكاوغوم الملكي. وكان من المفترض أن تحضر ميت ماريت مسابقات الجري في أولمبياد باريس، لكن ولي العهد هاكون ظهر في منصة الشرف وحيداً.

وأكد القصر الملكي في النرويج لوسائل الإعلام المحلية، أن ولي العهد قرر أن «يؤجل سفرها مؤقتاً». وكتب المسؤول عن الاتصالات في القصر الملكي رسالة نصية لصحيفة «سي أوغ هور»، قال فيها: «لقد قام ولي العهد بتأجيل سفرها، ويأمل أن تسافر لاحقاً».

وكان ماريوس بورغ قد طلب من المحامي أويفيند براتليين أن يمثله كمحامي دفاع. وقال براتليين: «تُعدُّ تهمة الاعتداء، بموجب القانون هي أقل أشكال العنف شدة، ولم يتم إبلاغ موكلي ولا أنا بالتفاصيل الكاملة للقضية، ولم يدلِ بأي تصريحات بعد، بناء على نصيحتي». «ديلي ميل»

• الابن الأكبر للأميرة النرويجية ميتي ماريت التي هي زوجة لولي العهد النرويجي، هاكون، هاجم المرأة «نفسياً وجسدياً».