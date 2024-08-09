شركات تأمين غربية توفر تغطية للنفط الروسي

أظهرت بيانات من تجار وشركات شحن أن مجموعة من شركات التأمين الغربية، قدمت تغطية لناقلات تحمل الخام الروسي، ما أدى إلى استمرار تدفق النفط، بعد انسحاب العديد من الشركات في قطاع التجارة، خوفاً من انتهاك قواعد السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع الكبرى.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها «رويترز»، أن خمس شركات تأمين، من بينها «أمريكان كلوب»، و«وست أوف إنغلاند» التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، و«جارد» النرويجية، قدمت تغطية لعشر ناقلات أبحرت من روسيا إلى آسيا هذا العام.

وقدمت شركتا «أمريكان كلوب» و«وست أوف إنغلاند»، تغطية تأمينية لسفينتين، هما: «جيويوسا» و«أوريون1»، وقامتا برحلات مماثلة في أوائل 2024.

ووفقاً للبيانات، نقلت السفينتان النفط الخام من شركة «روسنفت» الروسية المملوكة للدولة في بحر البلطيق الروسي، وأبحرتا إلى الصين.

وقالت شركة «أمريكان كلوب»، إن السفينة التي ترفع علم بنما، مدرجة في قائمة السفن التي تقدم لها تغطية تأمينية، بينما لم تعلق شركة «وست أوف إنغلاند» على ناقلات بعينها.

وامتنعت شركة «جارد» النرويجية التي أظهرت البيانات أنها تغطي سفينة منفصلة، عن التعقيب على سفن محددة.

وتقول الشركات الثلاث التي توفر خدمات التأمين للسفن ضد التلوث النفطي والإصابات والخسائر في الأرواح، إنها تقدم خدمة لأعضائها.