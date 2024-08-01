بيلاروسيا تُلغي حكم إعدام مواطن ألماني

أعلن المكتب الرئاسي في مينسك، أمس، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ألغى حكم الإعدام الصادر بحق مواطن ألماني. وكان المواطن الألماني أرسل من قبل طلباً إلى الرئيس للحصول على العفو، وفقاً لجهاز الخدمة السرية البيلاروسي.

ووفقاً للسلطات في مينسك، فإن الرجل (29 عاماً)، كان قد أدين بارتكاب جريمة إرهابية لمصلحة الاستخبارات الأوكرانية.

وصدر بحق الرجل حكم بالإعدام في يونيو، ومن بين التهم التي أدين بها، تهمة التورط في أنشطة المرتزقة.

يذكر أن بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لاتزال تطبق عقوبة الإعدام، وتحديداً برصاصة في مؤخرة الرقبة.