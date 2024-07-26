الأمير هاري سيرث ثروة ضخمة في غضون بضعة أسابيع

من المقرر أن يرث الأمير هاري مبلغاً ضخماً قدره سبعة ملايين جنيه إسترليني في غضون أسابيع قليلة.

وكانت الملكة الأم الراحلة، وهي جدة هاري الكبرى تملك ثروة تقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني، وضعتها في صندوق ائتماني من أجل عائلتها. ومن المقرر أن يحصل دوق ساسكس على حصته من الإرث، عندما يبلغ من العمر 40 عاماً، في 15 سبتمبر، وفقاً لما ذكرت مجلة «نيو أيديا» الأسترالية نقلاً عن مجلة «تايمز».

وإضافة إلى الأرباح التي حققها من المسلسل الوثائقي الذي نفذه مع شركة «نتفلكس» مع زوجته ميغان ماركل، في سبتمبر 2020، تلقى هاري وشقيقه جزءاً كبيراً من المال من دوقية كورنوال، المعفاة من الضرائب، وهي ملكية خاصة تدفع كُلفة الأنشطة العامة والخيرية والخاصة لوريث الملك (عبارة عن أراضٍ زراعية وملاعب غولف ومرافق أخرى يتم تأجيرها). وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن صافي ثروة هاري وزوجته تقدر بـ46 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يتلقى هاري حصة أكبر من الوصية السخية، التي سيحصل عليها شقيقه ويليام، بالنظر إلى كيفية إدارة الأموال في العائلة الملكية.

ولكونه في الترتيب التالي للملك في ولاية العرش، سيستفيد ويليام من الثروة الهائلة لدوقية كورنوال. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يحصل هاري على ما يزيد قليلاً على نصف مبلغ الـ14 مليون جنيه إسترليني المخصص للأخوين.

وعلى الرغم من أن ما سيحصل عليه هاري يبدو مبلغاً يحسد عليه، فإن دوق ودوقة ساسكس هما الأسوأ حالاً من الناحية المادية بين دائرة أصدقائهما. ومن هؤلاء الأصدقاء على سبيل المثال، الممثل الأميركي جورج كلوني الذي يملك ثروة تساوي 10 أضعاف ما يملكه الأمير هاري وميغان. وتبلغ ثروة كلوني الصافية التي يتقاسمها مع زوجته نحو 560 مليون دولار.

وصديق آخر هو المخرج السينمائي تايلور بيري، الذي أعار الأمير هاري وزوجته منزلاً تبلغ قيمته نحو 12 مليون جنيه إسترليني، عندما انتقلا إلى ولاية كاليفورنيا للمرة الأولى، حيث تبلغ الثروة الصافية لهذا الرجل 1.4 مليار دولار.

وتملك «ملكة الإعلام» أوبرا وينفري ثروة طائلة، وولدت لأم عازبة وفقيرة للغاية، وعاشت في منطقة ريفية في ولاية المسيسبي . وهي تملك إمبراطورية إعلامية قيمتها مليارات الدولارات، وأما ثروتها الشخصية فتبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني.

عن «ديلي إكسبريس»