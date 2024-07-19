حفيدة بايدن السرية تناشد لمقابلة جدّها

تقوم حفيدة الرئيس الأميركي، جو بايدن، السرية بمناشدة يائسة من أجل مقابلة جدّها، وفق ما ذكرته تقارير صحافية جديدة.

واعترف بايدن في يوليو الماضي للمرة الأولى علناً بحفيدته السابعة البالغة خمس سنوات، واسمها نيفي، والدها ابنه هانتر وأمها سيدة من ولاية أركنساس تدعى لاندين روبرتس، والطفلة مولودة عام 2018. وقال بايدن في بيان في ذلك الوقت: «ابننا هانتر وأم الطفلة نيفي يحافظان على خصوصية ابنتهما قدر الإمكان. وهذه ليست قضية سياسية بقدر ما هي قضية عائلية، وزوجتي جيل وأنا نريد فقط الأفضل لجميع أحفادنا بمن فيهم نيفي».

والآن تحاول نيفي مقابلة جدها، وقالت والدتها لاندين (33عاماً) لصحيفة «تليغراف»، إن نيفي «تحن من كل قلبها للقاء جدّها بايدن، وهي تريد التواصل معه بشدة».

وقالت لاندين إنها تشعر بالأسى عندما ترى أحفاد بايدن الآخرين يتجمعون على الطائرة الرئاسية أو يحيطون به خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وادعت أنها تشعر بأنها أصبحت بمثابة ميغان ماركل للرئيس بايدن، في إشارة إلى زوجة الأمير البريطاني هاري. وأضافت: «هذه الأشياء لا تستطيع نيفي التعامل معها خلال حياتها، ولها علاقة بسلالة الدم، لكنها لم تحصل على هذه الفرصة. وأنت رئيس يدير حملة تتحدث فيها عن تقبل الناس كما هم. حسناً، هذه الفتاة الصغيرة هي من دماء بايدن ولم تتقبلها، لكن يمكنك تقبل أي شخص آخر في البلاد، وهذا ليس عدلاً».

وتم إثبات أبوة هانتر للطفلة إثر فحص الحمض النووي (دي إن إيه)، بعد أن أقامت لاندين دعوة بحق هانتر من أجل دعم الطفلة، وتمكّن الأبوان أخيراً من حل المشكلات المتعلقة بإعالة الطفلة.

وكتب ابن الرئيس عن لقائه والدتها لاندين في مذكراته عام 2021، وقال إنه حدث عندما كان غارقاً في مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات بما فيها الكوكايين. وأضاف في مذكراته: «لم أذكر لقاءنا، وكانت اتصالاتي قليلة مع كل الناس».

• ابن بايدن كتب عن لقائه والدة نيفي في مذكراته عام 2021، وقال إنه حدث عندما كان غارقاً في مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات بما فيها الكوكايين.