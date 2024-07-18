أمطار غزيرة تجتاح مدينة تورونتو الكندية وتسبب انقطاع الكهرباء وفيضانات

ذكرت وكالة الأنباء الكندية أن الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة تورونتو. وتمكنت فرق الإطفاء، أول من أمس، فقط، من إنقاذ 14 شخصاً، من داخل سياراتهم على طريق «دون فالي باركواي» السريع، الذي يربط الجزء الشمالي بمدينة تورونتو ووسطها.

وأظهرت الصور مركبات مغمورة حتى أسطحها.

ونجح رجال إطفاء أيضاً في تحرير أشخاص كانوا محاصرين في المصاعد المعطلة وغيرها من الأماكن المغلقة. ولم ترد في بادئ الأمر أي أنباء عن حدوث إصابات ولا أضرار كبيرة.

وأثرت الفيضانات في العديد من الطرق الرئيسة ومحطة الاتحاد، وهي مركز نقل رئيس في المدينة.

وأضافت وكالة الأنباء الكندية أن فيضانات حدثت في كثير من مناطق تورونتو الكبرى، التي ضربتها أيضاً أمطار غزيرة.

وهنا أيضاً، غمرت المياه فجأة أجزاء من الطرق والطرق السريعة، وتقطعت السبل بكثير من السيارات.

وكتبت الوكالة أن أوليفيا تشاو، رئيسة بلدية تورونتو، أعربت عن قلقها. وقالت تشاو للصحافيين «يتعين أن نتعامل حقاً بشكل جاد مع تغير المناخ، نظراً لأن تلك الأيام ستصبح أكثر تكراراً»، وفي ضوء العاصفة، ذكرت أنه ستتم الآن مراجعة إجراءات وقائية ضد الفيضانات.