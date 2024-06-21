كيم جونغ يهدي بوتين كلبين من سلالة «بونجسان»

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، أهدى كلبين من سلالة «بونجسان» المحلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبونجسان هي سلالة من كلاب الصيد، موطنها الأصلي في منطقة شمال كوريا الشمالية.

وفي مقطع بثه التلفزيون المركزي الكوري الرسمي، أمس، ظهر كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلبين، اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى بالورود.

وأظهر الزعيمان اهتماماً مشتركاً تجاه الحيوانات، إذ أطعم كيم أحد الأحصنة قطعاً من الجزر، فيما ربت بوتين على رأسه. كما تبادلا قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس، أول من أمس.