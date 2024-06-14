رسوم أوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

قالت الصين إنها تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن «الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها». وأعلنت بروكسل، الأربعاء، زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.