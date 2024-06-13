بريطانيا تفرج عن مهاجرين اعتقلتهم للترحيل

أفرجت السلطات البريطانية عن عشرات المهاجرين الذين كانت قد احتجزتهم تمهيداً لترحيلهم إلى رواندا، حسبما أعلن أمس، مكتب المحاماة المكلف بقضيتهم. ووعد رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، بترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، إلى الدولة الواقعة شرق إفريقيا، من دون إمكانية العودة. وتم الإعلان عن أولى الرحلات الجوية في يوليو، وتم اعتقال أول المهاجرين مطلع مايو، لكن مستقبل هذا المشروع المثير للجدل غير مؤكد للغاية منذ إعلان سوناك إجراء انتخابات تشريعية في الرابع من يوليو. وأعلن مكتب «دانكان لويس سوليسيتورز» للمحاماة الذي يمثل 50 مهاجراً تم احتجازهم، أنه «أُفرج عنهم جميعاً» بكفالة.