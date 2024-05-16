محامو ترامب يشنّون حرباً على مايكل كوهين خلال جلسة استجوابه

وجّه محامو دونالد ترامب، أول من أمس، أول طعنة إلى مايكل كوهين، صديق الرئيس السابق الذي أصبح عدوه حالياً، محاولين تصويره على أنه متعطش للمال وغير جدير بالثقة.

ويُعدُّ كوهين الذي عمل لسنوات موكلاً لترامب، الشاهد الرئيس للادعاء في المحاكمة الجنائية التي يخضع لها الرئيس السابق، بتهمة دفع مبلغ من المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016 بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.

وفي سياق القضايا السياسية الكبيرة لهذه المحاكمة التاريخية، حضر رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، للتنديد بالمحاكمة «الفاسدة» و«التدخل في الانتخابات».

وشكك جونسون في شرعية المحكمة، قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل التي يتنافس فيها جو بايدن ودونالد ترامب. وكرّر جونسون ادعاء ترامب بأنّ النظام القضائي يُستخدم «أداة» ضدّ المرشح الجمهوري الذي تلاحقه الفضائح، وقال: «النظام يستخدم كل الأدوات المتاحة، لمعاقبة رئيس، والتستر على آخر».

وبحسب الادعاء، سُجِّل المبلغ عام 2017 على أنه «رسوم قانونية» في حسابات شركة منظمة ترامب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة المفترضة مع دانييلز.

ويواجه ترامب في إطار هذه المحاكمة خطر صدور إدانة جنائية بحقّ رئيس أميركي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظرياً عقوبة السجن.