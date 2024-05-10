رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن «سلوك زوجته»       

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أمس الخميس، عما وصفه بـ«السلوك غير الحكيم» للسيدة الأولى كيم كيون هي، في إشارة إلى مزاعم بأنها قبلت بشكل غير قانوني حقيبة فاخرة في عام 2022.

وهذا أوضح تعبير عن أسف الرئيس الكوري الجنوبي حتى الآن منذ ظهور مقطع مصور على الإنترنت العام الماضي تظهر فيه السيدة الأولى وهي تقبل حقيبة يد «كريستيان ديور» تبلغ قيمتها نحو 2200 دولار من قس أميركي كوري كان يحمل كاميرا خفية.

وقال يون: «أعتذر عن إثارة قلق الشعب بسبب السلوك غير الحكيم لزوجتي».