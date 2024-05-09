سيؤول تتعهد بـ 7 مليارات دولار لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية
تعتزم كوريا الجنوبية تقديم 9.7 تريليونات وون (7.1 مليارات دولار) كمساعدات مالية للشركات المحلية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية، من أجل بناء سلسلة توريد جديدة، تتوافق مع قواعد الائتمان الضريبي الأميركية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، قولها، أمس، إن السلطات الكورية ستواصل أيضاً السعي لتأمين المواد الأساسية للبطاريات».
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