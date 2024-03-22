إنقاذ 69 من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا

أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئاً من الروهينغا على الأقل غداة انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة سواحل منطقة غرب آتشيه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة «فرانس برس» كان على متن سفينة الإنقاذ. وعثر على هؤلاء اللاجئين بينما كانوا عالقين على متن سفينة منقلبة، وفق ما أفاد الصحافي، بعدما انقلب القارب الذي كان ينقلهم ومركب صيد حاول إنقاذهم الأربعاء. وأنقذ صيادون ستة من اللاجئين، الأربعاء، وقدّر أحد الناجين أنّ نحو 150 شخصاً كانوا على متن القارب. وقال صحافي في «فرانس برس» موجود على متن سفينة الإنقاذ «تمّ إنقاذ 69 شخصاً من قبل فريق البحث والإنقاذ».

وبحسب صور ملتقطة على متن السفينة اطلعت عليها «فرانس برس»، فإن من تم إنقاذهم هم رجال ونساء وأطفال. ولم ترد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الفور على أسئلة «فرانس برس». منذ نوفمبر، فرّ المئات من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما من مخيّماتهم في بنغلاديش للوصول إلى مقاطعة آتشيه، في الطرف الغربي من إندونيسيا على متن قوارب عن طريق البحر. ويخاطر آلاف الروهينغا بحياتهم كل عام في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر ومكلفة لمحاولة الوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا. ومنذ منتصف نوفمبر، وصل أكثر من 1700 منهم إلى إندونيسيا، وهي أكبر حركة لهجرة الروهينغا إلى الأرخبيل منذ عام 2015، وفقاً للأمم المتحدة.