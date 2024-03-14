الأمم المتحدة تتبنى أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة - لأول مرة - مشروع قرار بشأن الذكاء الاصطناعي هذا الشهر.

ويشدد مشروع قرار مماثل من الولايات المتحدة على «الحاجة الملحة إلى تحقيق توافق عالمي في الآراء، بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تراعي الأمن والسلامة والجديرة بالثقة».

وجاء في النص أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يتطلب إطاراً تنظيمياً دولياً يتيح فرصة للتعاون.

وبعد أشهر من المفاوضات بين الدبلوماسيين في أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، تم قبول المسودة الأميركية الأخيرة، دون أي تعديلات مقترحة أخرى.