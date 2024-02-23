إجلاء 2000 شخص بسبب حريق غابات جنوب أستراليا

صدرت أوامر بإجلاء أكثر من 2000 شخص من بلدات غربي ولاية فيكتوريا الأسترالية، بسبب اندلاع حريق غابات خرج عن السيطرة، أمس.

وحثت خدمة الطوارئ بالولاية، السكان في بلدتي راجلان وبوفورت، حيث يعيش نحو 2000 نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة، على مغادرة منازلهم، والتوجه شرقاً نحو بالارت على بعد 95 كيلومتراً غربي ملبورن. واندلعت النيران في مساحة تقدر بنحو 50 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة بالارات.

وهناك أيضاً حريق آخر خرج عن السيطرة كذلك في منطقة أخرى تقع بعيداً إلى الغرب. وقالت رئيسة وزراء الولاية، جاسينتا آلان، إن «أكثر من 1000 رجل إطفاء يعملون في المنطقة تدعمهم 24 طائرة، وأكثر من 100 مركبة، ومن المتوقع انضمام المزيد من رجال الإطفاء إلى هذه الجهود».