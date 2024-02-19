%44 من الكوريين الجنوبيين راضون عن اليابان

أظهر استطلاع - أجرته مؤسسة يابانية - ارتفاع نسبة الكوريين الجنوبيين الذين لديهم انطباع إيجابي عن اليابان بواقع 4.1 نقاط مئوية لتصل إلى 44%، مسجلة رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي، ومدفوعة بتحسّن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع - الذي أجراه المعهد الياباني لأبحاث الصحافة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 - ارتفاع نسبة الكوريين الذين لديهم انطباع جيد عن اليابان، مقارنة بالاستطلاع السابق في عام 2022.

وأجرى المعهد الاستطلاع في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايلاند في الفترة ذاتها، وشارك فيه نحو 1000 شخص من كل دولة.