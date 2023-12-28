مقتل 10 أشخاص بسبب الطقس السيئ في ولايتي كوينزلاند وفيكتوريا الأستراليتين

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم، بسبب سوء الأحوال الجوية في ولايتي كوينزلاند وفيكتوريا شرق أستراليا، بحسب ما قال مسؤولون، أمس. وقالت الشرطة إن «ثلاثة أشخاص قتلوا بعد انقلاب قارب كان على متنه 11 شخصاً وسط طقس سيئ في خليج موريتون قبالة ساحل كوينزلاند يوم الثلاثاء». ونقلت سيارات إسعاف، الناجين الثمانية إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وكانت حالتهم مستقرة. وقتلت سيدة ( 59 عاماً)، إثر سقوط شجرة عليها في مدينة غولد كوست بولاية كوينزلاند مساء الإثنين.

وعثرت السلطات على جثة فتاة (تسع سنوات) يوم الثلاثاء في مدينة بريزبن المجاورة، بعد ساعات من اختفائها في مصرف مياه غمرته الفيضانات. كما عُثر على جثتي سيدتين (40 و46 عاماً) في نهر ماري ببلدة جيمبي في كوينزلاند. وقالت مفوضة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول: إن الطقس السيئ للغاية كان السبب في حالات الوفاة. وأضافت في تصريحات للصحافيين، لقد كانت 24 ساعة مأساوية للغاية بسبب الطقس.

وضرب الطقس السيئ، أجزاء من جنوب شرق أستراليا منذ يوم الإثنين، من بينها كوينزلاند وفيكتوريا. وعُثر على جثة سيدة، لم يتم التعرف إليها، مساء الثلاثاء، بعد انحسار الفيضانات المفاجئة عن أرض في مدينة بوكان بولاية فيكتوريا. وقالت الشرطة إنه عثر أيضاً على جثة رجل مجهول كان يقيم في مخيم مع المرأة، في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

ويوم الثلاثاء قُتل رجل (44 عاماً) عندما سقطت عليه شجرة في مزرعته بمنطقة كارينغال بولاية فيكتوريا شرق البلاد. وتسببت العواصف الرعدية والرياح العاتية في سقوط أكثر من ألف خط كهرباء في مناطق بكوينزلاند، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 85 ألف شخص.