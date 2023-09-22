ترامب يوزّع «البيتزا» على مناصريه في مطعم بولاية أيوا

اقتطع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعض الوقت من جدول حملته الانتخابية، لتوزيع البيتزا على مؤيديه، بل ووقّع على قميص إحدى المعجبات المتحمسات. وقام بأول زيارة من خمس زيارات مخطط لها، إلى ولاية أيوا، يوم الأربعاء وخاطب الحشود في مدينتي ماكوكيتا ودوبوكي، في إطار سعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024. ولكن الرئيس السابق، 77 عاماً، شوهد لاحقاً وهو يقدم البيتزا للجماهير المبتهجة في مطعم كاتي تريهاوس، في بيتيندورف.

وتم تصوير ترامب وهو يحمل علب البيتزا، ويوقّع لمن يريد، ويتفاعل مع الحشد الذي غنّى له «نريد ترامب». ويأتي ذلك في الوقت الذي ينفي فيه مزاعم بأنه أخبر إحدى مساعداته أن عليها إنكار أي معرفة بالوثائق السرية في مارالاغو. وتمت مشاركة مقطع فيديو على «إكس»، لترامب وهو يقدم يد المساعدة للموظفين في المطعم، حيث تجمع أكثر من 100 شخص.

وشوهد وهو يلتقط علب البيتزا ويعطيها لأفراد الجمهور المتحمسين، وسُمع الرئيس السابق وهو يقول لأحد المعجبين «خذها يا رجل». وبينما سُمع رجل آخر وهو يصرخ «من يريد بيتزا من ترامب»، قبل أن يبدأ الجمهور المحتشد بالصراخ.

ثم يسلم ترامب علبة لامرأة ويقول «تفضلي، هنا يا عزيزتي». وبدأ الحشد يهتفون «نريد ترامب»، بينما كان الرئيس السابق يوقع لأحد المعجبين. حتى أنه شوهد وهو يوقّع على قميص نادلة متحمسة، قبل أن يوقّع على ساعدها. وسُمع صوتها وهي تقول «يشرفنا وجودك هنا، شكراً جزيلاً لك. نحن معك. والدي هو المعجب الأول بك ونحن جميعاً كذلك».

ثم التفت ترامب إلى الجمهور الذي كان يردد الهتافات بينما كان يصافح بعضهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها ترامب إلى أحد المطاعم ويخاطب أنصاره.