رودي جولياني.. عمدة نيويورك السابق يسلم نفسه في السجن

أُجبر عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، المعروف باسم «عمدة أميركا»، على الظهور أمام المحكمة، هذا الأسبوع، في القضية التي اتهم فيها بمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في جورجيا، بشكل غير قانوني.

ونشرت صورة جولياني - غير المبتسم - من قبل مكتب رئيس شرطة مقاطعة فولتون قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل.

وقال المحامي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب والذي شغل منصب المدعي العام، أيضاً، للصحافيين صباح الأربعاء، أثناء مغادرته شقته لتسليم نفسه للمسؤولين في سجن أتلانتا «إنهم سيحطون من قدرهم من خلال التقاط صورة لي، كما لو أن الناس لن يتعرفوا إلي».

وتم توجيه الاتهام إلى جولياني، 79 عاماً، الأسبوع الماضي، في ولاية جورجيا إلى جانب ترامب، و17 آخرين؛ بمن في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز. وسلم العمدة السابق نفسه في سجن مقاطعة فولتون وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 150 ألف دولار.

وأصر جولياني، الذي يواجه 13 تهمة، على براءته وانتقد القضاء. وقال قبيل ذهابه إلى سجن مقاطعة فولتون «ابحثوا عن مدعٍ عام يتمتع بسجل أفضل من سجلي في الـ100 عام الماضية؟ أراهن أنه لا يوجد. أو أن هناك عمدة (أفضل مني)». يذكر أنه قد تم تعليق رخصة جولياني القانونية، في نيويورك، بسبب «تصريحاته الكاذبة والمضللة بشكل واضح»، بعد انتخابات 2020.

ويعتزم ترامب الاستسلام، أيضاً، في السجن نفسه يوم الخميس، حيث وافق محاموه على دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار. وأمهلت المحكمة جميع المتهمين حتى يوم الجمعة لتسليم أنفسهم ويطلب إحالة القضية إلى المحاكمة في الرابع من مارس.

وقال مكتب عمدة مقاطعة فولتون، إنه يخطط لنشر صور المشتبه فيهم كل يوم لجميع المتهمين.

• سلم العمدة السابق نفسه في سجن مقاطعة فولتون، وتم إطلاق سراحه بكفالة 150 ألف دولار.