الأمير هاري يترك زوجته في أميركا ويسافر إلى طوكيو

شُوهد الأمير هاري وهو يضع نظارات شمسية نسائية في طوكيو الأربعاء الماضي خلال رحلة تسوق مع صديقه لاعب البولو ناتشو فيغيراس. وانتقل ناتشو إلى منصة «إنستغرام» ليقول إنهما كانا «يتسوقان لزوجتيهما» ونشر صورة لهما وهما ينظران إلى الكاميرا عاقدين ذراعيهما.

وبينما كان زوجها بالخارج في وسط طوكيو، شُوهدت ميغان ماركل في حفل المغنية الأميركية، تايلور سويفت في لوس أنجلوس. وأثار ظهورها في الحفلة شيئاً من الدهشة وعلامات الاستفهام، حيث قيل إن نجمة البوب لم تلب دعوة الدوقة للظهور في بودكاستها الذي ألغي الآن.

وبالعودة إلى طوكيو، شُوهد هاري وناتشو في متجر «آيتويا توب درورز» وسط العاصمة اليابانية، وهما يجربان عينات من نظارات كولو تباع بسعر 137 جنيهاً إسترلينياً. وقال أحد المعلقين رداً على منشور ناتشو على «إنستغرام»: «أزواج سعداء، يا لها من حياة سعيدة». وأفادت صحيفة المشاهير «بيدج سِكس» أن الأمير البالغ من العمر 38 عاماً موجود في اليابان للتحدث في بعض المناسبات.

وبعد أن هبط في شرق آسيا، قال للجمهور إنه «سيسعد بالعيش هنا إذا كنتم ستستضيفونني». وأثنى الأمير الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقراً له على دفء وكرم ضيافة الشعب الياباني خلال قمة نظمتها الجمعية الدولية للترويج الرياضي يوم الأربعاء الماضي. وتحدث كل من هاري وناتشو في الحدث عن مؤسستهما الخيرية سينتبال، التي تساعد الأطفال والشباب المتأثرين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) في جنوب إفريقيا.

ومع ذلك، يبدو أنهما الآن تفرغا للقيام برحلة تسوق لعائلتيهما. وتم تصوير هاري وناتشو بنظارتيهما الشمسية مع تعليق على «إنستغرام»: «نتسوق لزوجتينا، شكراً جزيلاً طوكيو على كرم ضيافتك ولطفك. وبالطبع، لدعمك المستمر لمؤسسة سينتبال».

ويقول خبير لغة الجسد، دارين ستانتون، إن هاري بدا «مرتاحاً» بمفرده عند وصوله إلى اليابان يوم الثلاثاء. وأضاف «عند وصوله إلى اليابان، بدت وضعية جسد هاري مرتاحة للغاية، ومن الواضح أنه شعر بالراحة في الأماكن العامة» ويسترسل «كان يرتدي ملابس مسترخية ويبدو الأمر وكأنه يشعر بأنه شخص عادي» ويضيف الخبير «لا يبدو عليه الشعور بالتوتر على الإطلاق في الوقت الذي يحضر فيه الحدث بمفرده، وأن ابتساماته مع الجميع كانت أصيلة وحقيقية تماماً».

• تحدث كل من هاري وناتشو في الحدث عن مؤسستهما الخيرية سينتبال التي تساعد الأطفال والشباب المتأثرين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) في جنوب إفريقيا.