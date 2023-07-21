ملك إسبانيا فيليب السادس يأسر الحضور بمظهره الأنيق

على الرغم من وجود العديد من المشاهير من الجمهور الذي يشاهد بطولة ويمبلدون للتنس للرجال، فإن ملك إسبانيا فيليب السادس لفت انتباه الجميع بأناقته، إذ إن هذا الرجل الوسيم البالغ 55عاماً، يأسر الحاضرين في كل مكان يوجد فيه، ما جعل كثيرين يعدّونه أكثر الملوك أناقة في العالم. وهذا ما حدث في الشرفة الملكية عندما انضم فيليب الرابع إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما. وأشار بطل ويمبلدون هذا العام كارلوس الكاراز، إلى أن ملكه كان بمثابة تعويذة حظ بالنسبة له. وقال الكاراز مازحاً: «في المرتين اللتين حضر فيهما الملك فيليب السادس شخصياً إلى المباراة، فزت بالبطولة. أتمنى أن يواصل حضوره كي يشاهدني». ويكمن نجاح الملك فيليب السادس في إظهار أناقته، في بدلات تم تفصيلها على نحو جيد. وظهرت مقالة على «تويتر» تتحدث عن نهج الملك الدقيق في تفصيل بدلاته والذي كتبه الصحافي دريك غاي وانتشر كالنار في الهشيم في العالم. وقال غاي في موضوعه: «من النادر للغاية مشاهدة هذا المستوى في الدقة في التفصيل هذه الأيام، حتى بين الأثرياء». ويضيف: «لا ينبغي التغاضي عن التفاصيل مهما كانت صغيرة، بما فيها الياقة التي دائماً تحتضن الرقبة».

وكان الملك يقتني دائماً البدلات الجذابة. فإذا نظرنا إلى بدلته التي ارتداها خلال تخرج ابنته في جامعة ويلز - وهي الأميرة ليونور - فقد عكست أناقة الملك صورة عن الخياطة المثالية للمناسبات الخاصة. وفي حفل التتويج الأخير للملك تشارلز الثالث، بدا فيليب الأنيق بزيه العسكري مثالاً للأناقة.

ولا ينبغي للمرء أن يذهب بعيداً كي يعرف على الأقل الشخص الذي تأثر به الملك في اهتمامه بالأزياء.. إنها زوجته الملكة ليتزيا التي لطالما تربعت على قوائم أفضل من يرتدي الأزياء العالمية، وتم الاحتفاء بها في جميع أنحاء العالم لنهجها الأنيق في الأزياء.

ولد هذا الملك الأنيق عام 1968، وهو ثالث أطفال ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، كما أنه الذكر الوحيد بين أختيه. ودرس في جامعة مدريد. وفي عام 1992 كان فيليب عضواً في فريق الإبحار الإسباني الأولمبي في الألعاب الأولمبية التي جرت في برشلونة، وأمضى وقتاً في التدريب مع القوات المسلحة.

وفي عام 2004 تزوج فيليب صحفية الأخبار ليتزيا أوتيز في كنيسة المودينا في مدريد. ولديهما طفلتان هما صوفيا (16عاماً) وليونور (17عاماً)، وهي مخولة لأن تصبح ولية العهد في إسبانيا، ومن المقرر أن تبدأ تدريبها العسكري الذي سيستمر ثلاث سنوات بعد تخرجها في جامعة ويلز.

وفي الثاني من يونيو 2014 أعلن خوان كارلوس نيته التخلي عن العرش لمصلحة ابنه. وبالتالي اعتلى فيليب العرش في منتصف ليلة الـ19 من يونيو عام 2014، وأصبح هو وليتزيا ملك وملكة لإسبانيا. وبدآ يحضران الفعاليات الملكية الأجنبية معاً، مثل حفل تتويج الملك تشارلز.

• في عام 2004 تزوج فيليب صحافية الأخبار ليتزيا أوتيز في كنيسة المودينا في مدريد. ولديهما طفلتان هما صوفيا (16عاماً) وليونور (17 عاماً)، وهي مخولة لأن تصبح ولية العهد في إسبانيا، ومن المقرر أن تبدأ تدريبها العسكري الذي سيستمر ثلاث سنوات بعد تخرجها في جامعة ويلز.